الأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن مصنع "آزوفستال" فى ماريوبول

كتب أحمد عرفة

أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن إدارة الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن مصنع "آزوفستال" فى ماريوبول، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن إدارة الشؤون الإنسانية لدينا تحضر فريقا من الأمم المتحدة لتنسيق إجلاء المدنيين عن مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وتابع نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة،: أجرينا اليوم الأربعاء مفاوضات مع السلطات في موسكو وكييف لإعداد خطة عمل لإجلاء المدنيين، لافتا إلى أن الشروط لبدء الإجلاء لم تتوفر بعد، ولا تزال الاتصالات مع سلطات روسيا وأوكرانيا مستمرة، وأن العملية قد تستغرق بضعة أيام.