اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعرف مصير شخص احتكر 300 طن دقيق وقمح لرفع أسعارها فى أبو النمرس بالجيزة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:00 ص
اعرف مصير شخص احتكر 300 طن دقيق وقمح لرفع أسعارها فى أبو النمرس بالجيزة مخزن دقيق-أرشيفية
كتب: سليم على- كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (المدير المسئول عن مطحن دقيق "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة)، وذلك لقيامه بحجب السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير بقصد الاحتكار وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان، وبتفتيش المطحن المشار إليه عثر بداخله على (800 جوال معبأ "دقيق فاخر" زنة الواحد 50 كيلو جرام – 260 طن قمح ) بإجمالى مضبوطات بلغت 300 طن دقيق وقمح بدون فواتير ومجهول المصدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهم.
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم..

 

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك بأنه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
 
 
ووفقا للقانون، فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
 
 

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

قمح دقيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

95% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع

الأربعاء، 20 يناير 2021 07:00 ص

شركات السوشيال ميديا تكفر عن جرائم الاحتكار وتغازل الصحف بـ"الدعم".. فيس بوك يرصد 100 مليون دولار.. تويتر يشارك بمليون دولار لـ"حماية الصحفيين" و"الإعلام النسائى".. وزوكربرج: هدفنا استمرار ضخ الأخبار المحلية

الخميس، 02 أبريل 2020 09:00 ص

94%من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم احتكار الأدوية

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:35 ص

قضايا تنتظر الحكم فى جرائم الاحتكار والإضرار بالمنافسة.. تعرف عليها

الجمعة، 02 مارس 2018 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة