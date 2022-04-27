اعتماد 3 برامج بهندسة المنصورة من الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم

الدقهلية - شريف الديب

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم، قرارا باعتماد ثلاثة برامج بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وهى برنامج هندسة الحاسبات ونظم التحكم، و برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، وبرنامج هندسة الغزل والنسيج.

ليصبح إجمالى عدد البرامج التى حصلت على الاعتماد البرامج من خلال الهيئة القومية إحدى عشر برنامج من إجمالى 12 برنامج. كما تجدر الإشارة الى بدء الكلية العمل فى مشروع الاعتماد الدولى للبرامج.

بما يتوافق مع رؤية جامعة المنصورة المتميزة فى الوصول بمنظومة التعليم الهندسى الذى يساعد الوطن على تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك تزامنا مع استمرار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبى وانطلاقا من حرص فريق العمل بكلية الهندسة على المضى قدما نحو تحقيق خطة تطوير بكى قطاعات العمل بالكلية.