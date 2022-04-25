الملتقى الأول لبرلمان طلاب جامعة المنصورة فى إفطار رمضان

الدقهلية شريف الديب

نظمت إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة، الملتقى الأول لبرلمان طلاب الجامعة فى إفطار رمضان بنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الحليم - أستاذ الطب النووى بكلية الطب جامعة المنصورة ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، الدكتورة نسرين صلاح عمر - عميد كلية الطب السابق وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الدكتورة ولاء عبد الفتاح - الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية و عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الدكتور أحمد محمود العدل - المشرف العام على برلمان جامعة المنصورة، عدد من هيئة التدريس بالجامعة ، إبراهيم فهمى - مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، الطالب أحمد محمد مصطفى - رئيس برلمان الجامعة، عدد من طلاب الجامعة.

وقال الدكتور أحمد محمود العدل، أن برلمان جامعة المنصورة عبارة عن نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى عن طريق استخدام أدوات الرقابة البرلمانية فى مجلس النواب لمناقشة المشاكل المجتمعية والطلابية الخاصة بالعمل الجامعى والطلابى بشكل خاص.

وأضاف أن جامعة المنصورة فى ظل الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030 تعمل الجامعة على إعداد وتأهيل قيادات طلابية ليكونوا نواب فى المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية .

ويرى أن برلمان الجامعة نموذج راقى للمحاكاة يسهم في إحداث حراك على مستوى الطلاب ليتم تدريبهم على :ماهية دور البرلمان ، دوره التشريعى ، دوره الرقابى ودور عضو البرلمان فى تقويم ورقابة وتشريع كل المشاكل التى يمر بها المجتمع