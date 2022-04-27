اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وطلائع الجيش

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وطلائع الجيش تأمين الملاعب
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأربعاء، فى التاسعة والنصف مساءً باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري، وهى المسابقة التى يعود لها الفريق الأحمر بعد انتهائه من منافسات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة وتأمين الجماهير والحكام وممرات اللاعبين.

 

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9.

وينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه فى مباراة اليوم ضد طلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز، بعد مباراته الأخيرة ضد الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل استكمال عملية التدوير بين اللاعبين أو لظروف مباراة اليوم التى ستشهد تكتلا دفاعيا من الطلائع.

 

 


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