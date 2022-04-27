احتفالية بـ"يوم اليتيم" فى جامعة الفيوم.. صور

الفيوم-رباب الجالي

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، احتفالية الجامعة بـ"يوم اليتيم"، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمدينة الجامعية للطلبة، برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم.

حضر الاحتفالية، كل من الدكتور سناء هارون، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ولفت الدكتور ياسر مجدي حتاتة، إلى أن احتفالية جامعة الفيوم، بـ"يوم اليتيم"، تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية، وتوطيد أواصر الترابط، والمودة بين جميع منتسبيها.

وأوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن احتفالية الجامعة، بـ"يوم اليتيم"، شملت تنظيم حفل إفطار جماعي للعاملات بجامعة الفيوم وأبنائهن الأيتام، وقدم الشكر لكل القائمين على تنظيم الاحتفالية، والذين أسهموا فيها بالجهد، والمال، لإدخال الفرحة، ورسم البسمة على وجوه العاملات وأبنائهن.

وتم تقديم جوائز قيمة للعاملات، خلال الاحتفالية، شملت أجهزة كهربائية، ومنزلية، ومفروشات، ورحلة عمرة لكبار السن، مقدمة من الدكتورة سناء هارون، كما تم توزيع الهدايا على كل الأطفال من أبناء العاملات بالجامعة.























