احتجاز رجل حاول بيع مركبة استطلاع قتالية فى كازاخستان.. فيديو

صادرت الشرطة في مقاطعة أتيراو بغرب كازاخستان مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" من رجل كان يمتلكها بشكل غير قانوني وحاول بيعها.
وحسب موقع روسيا اليوم، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، ولا يزال من غير المعروف كيف حصل الرجل البلغ من العمر 35 عاما، على المركبة العسكرية.
يذكر أن إدارة الشرطة في أتيراو أطلقت منذ 25 أبريل حملة لشراء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المخزنة بشكل غير قانوني لدى السكان، وذلك من أجل ضمان السلامة العامة والوقاية من الجريمة.
Бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) пытался продать 35-летний мужчина в Атырау— zakon.kz (@zakon_kz) April 27, 2022
Подробнее - https://t.co/Sb0UzbDIZf pic.twitter.com/dtb62YAYOy
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة