اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

احتجاز رجل حاول بيع مركبة استطلاع قتالية فى كازاخستان.. فيديو

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:45 ص
احتجاز رجل حاول بيع مركبة استطلاع قتالية فى كازاخستان.. فيديو مركبة استطلاع قتالية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صادرت الشرطة في مقاطعة أتيراو بغرب كازاخستان مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" من رجل كان يمتلكها بشكل غير قانوني وحاول بيعها.

وحسب موقع روسيا اليوم، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، ولا يزال من غير المعروف كيف حصل الرجل البلغ من العمر 35 عاما، على المركبة العسكرية.

يذكر أن إدارة الشرطة في أتيراو أطلقت منذ 25 أبريل حملة لشراء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المخزنة بشكل غير قانوني لدى السكان، وذلك من أجل ضمان السلامة العامة والوقاية من الجريمة.

 


كازاخستان

مركبة استطلاع

مقاطعة أتيراو

اسلحة نارية

ذخائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة