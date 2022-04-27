احتجاز رجل حاول بيع مركبة استطلاع قتالية فى كازاخستان.. فيديو

وكالات

صادرت الشرطة في مقاطعة أتيراو بغرب كازاخستان مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" من رجل كان يمتلكها بشكل غير قانوني وحاول بيعها.

وحسب موقع روسيا اليوم، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، ولا يزال من غير المعروف كيف حصل الرجل البلغ من العمر 35 عاما، على المركبة العسكرية.

يذكر أن إدارة الشرطة في أتيراو أطلقت منذ 25 أبريل حملة لشراء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المخزنة بشكل غير قانوني لدى السكان، وذلك من أجل ضمان السلامة العامة والوقاية من الجريمة.