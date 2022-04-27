اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إطلاق نار فى ترانسنيستريا قرب أحد أكبر مستودعات الذخيرة بأوروبا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:28 ص
إطلاق نار فى ترانسنيستريا قرب أحد أكبر مستودعات الذخيرة بأوروبا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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أشارت وكالة "أنباء ترانسنيستريا"، إلى وقوع إطلاق نار في منطقة المستودعات بالقرب من قرية كولباسنا في هذه الجمهورية غير المعترف بها.

وأضافت الوكالة في نبأ على قناتها في تيليجرام، "وردت أنباء عن إطلاق نار في منطقة مستودعات قرب قرية كولباسنا. ولا يوجد ضحايا، ونتحقق من تفاصيل الحادث".

وذكرت الوكالة أن مستودع الذخيرة في قرية كولباسنا في ترانسنيستريا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يعتبر أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا.

ونوهت الوكالة بأنه توجد على أراضي ترانسنيستريا، مجموعة قوات ميدانية تابعة للجيش الروسي. وتتلخص المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في حفظ السلام وحماية مستودعات الذخيرة في المنطقة.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو طرح خلال زيارته إلى مولدوفا في عام 2019، مبادرة لنقل هذه الذخيرة والتخلص منها، ولكن الأطراف المعنية لم تبدأ في وضع خطة مشتركة لتنفيذ ذلك.

سعت ترانسنيستريا، التي يعتبر 60 % من سكانها من الروس والأوكرانيين للانفصال عن مولدوفا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا.

 


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