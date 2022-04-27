إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان شقيقين بحادث تصادم مركبتين فى الدقهلية

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم مركبتين فى محافظة الدقهلية بينهم طفلين شقيقين على طريق "دكرنس – المنصورة" بكسور وكدمات بينهم إصابتين خطيرتين، وجرى تحويلهما من مستشفى دكرنس العام إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، وأزالت رئاسة مركز دكرنس آثار الحادث.
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – المنصورة" أمام قرية المرساة، مما تسبب فى وقوع عدد من الإصابات.
هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز دكرنس وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم، وتبين أن من بين المصابين حالتين خطيرتين وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى لاستكمال العلاج.
وقال مصدر طبى، إن الحادث تسبب فى إصابة كل من "نسمه إ ر " 31 سنة، ومصابة نزيف فى الصدر، و"كريم أحمد مسعد" 12 سنة، مصاب بكسر فى قاع الجمجمة وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة الدولي، و"نهى ال أو" 30 سنة، مصابة بكسر بالركبة اليسرى، و"روضة أ م" 8 سنوات، حالتها مستقرة، وجميعهم مقيمون بقرية القباب الصغرى مركز دكرنس، كما أصيب "عبد الله ف ع" 35 سنة، مقيم بمدينة دكرنس، مصاب بكسر مضاعف بالعضد الايسر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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