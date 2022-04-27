إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان شقيقين بحادث تصادم مركبتين فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم مركبتين فى محافظة الدقهلية بينهم طفلين شقيقين على طريق "دكرنس – ‏المنصورة" بكسور وكدمات بينهم إصابتين خطيرتين، وجرى تحويلهما من مستشفى دكرنس العام إلى ‏مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، وأزالت رئاسة مركز دكرنس آثار الحادث.‏

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – ‏المنصورة" أمام قرية المرساة، مما تسبب فى وقوع عدد من الإصابات.‏

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز ‏دكرنس وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم، وتبين أن من بين المصابين حالتين ‏خطيرتين وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى لاستكمال العلاج.‏

وقال مصدر طبى، إن الحادث تسبب فى إصابة كل من "نسمه إ ر " 31 سنة، ومصابة نزيف فى ‏الصدر، و"كريم أحمد مسعد" 12 سنة، مصاب بكسر فى قاع الجمجمة وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة ‏الدولي، و"نهى ال أو" 30 سنة، مصابة بكسر بالركبة اليسرى، و"روضة أ م" 8 ‏سنوات، حالتها مستقرة، وجميعهم مقيمون بقرية القباب الصغرى مركز دكرنس، كما أصيب "عبد الله ‏ف ع" 35 سنة، مقيم بمدينة دكرنس، مصاب بكسر مضاعف بالعضد الايسر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏