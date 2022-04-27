اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تبدأ تجارب الطريق في أسكتلندا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:00 ص
أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تبدأ تجارب الطريق في أسكتلندا حافلة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تجاربها على الطرق في أسكتلندا، مع خطط لنقل الركاب في غضون أشهر.

ذكر موقع "جادجتس 360"، الثلاثاء، أن الحافلات مزودة بأجهزة استشعار تمكنها من العمل على طرق محددة مسبقًا دون تدخل من سائق لضمان السلامة أو السيطرة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأسكتلندية، فإن تشغيل الحافلات ذاتية القيادة ستوفر خدمة قادرة على نقل ما يصل إلى 36 راكبًا لمسافة 22 كيلومتراً، بطاقة 10 آلاف راكب في الأسبوع، موضحًا أن الحافلات ذات الطابق الواحد ستسافر في الغالب على الطرق السريعة التي تسيطر عليها هيئة النقل في أسكتلندا، وتخضع للتشغيل التجريبي لضمان التفاعل بأمان مع حركة المرور الأخرى في بيئة طريق حية.

 


حافلة ذاتية القيادة

المملكة المتحدة

أسكتلندا

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة