ألف طن قمح فى يوم واحد.. ازدهار موسم توريد الذهب الأصفر بصوامع الشرقية "فيديو"

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن توريد 1000 طن قمح فى يوم واحد وازدهار موسم توريد الذهب الأصفر فى صوامع الشرقية.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" عملية توريد القمح وقيام لجنة مشكلة باختبار الأقماح وتحديد أنواعها تمهيدا لنقلها لمرحلة التخزين .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن عن بدء إنتظام عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة للتخزين، مشيراً إلى أنه تم توريد 873 طنا و51 كيلو قمح فى أول يوم للتوريد.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحاً أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هى (55) صومعة وبنكر وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص تكفى لاحتياجات المحافظة من القمح.

ولفت إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 423 ألفا و222 فدانا بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضى.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول وفى حالة عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح سيتم تطبيق حزمة من العقوبات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، كما شدد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار .