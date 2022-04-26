5 أقنعة للوجه للتغلب على الحرارة.. منها العسل والطماطم

كتبت ـ إيناس البنا

يعد تناول الأطعمة الباردة خلال فصل الصيف أمرا لا بد منه، وبالمثل، من المهم أيضًا جعل بشرتك أكثر برودة للتغلب على الحرارة الحارقة.

في الوقت الحاضر، يختار معظم الناس وضع قناع منزلية الصنع في المنزل بدلاً من شراء المنتجات من السوق، لحل جميع مشاكل بشرتك الصيفية وتجعلك تشعر بالبرودة، هناك مكونات معينة مثل الألوة فيرا والخيار التي يجب أن تكون بالتأكيد جزءًا من قناع وجهك.

يمكن أن تؤثر الحرارة في فصل الصيف على بشرتك بعدة طرق، لذا لحمايتها من أضرار أشعة الشمس، يجب وضع أقنعة الوجه الباردة في المنزل. استمر في القراءة لتتعرف على أقنعة الوجه المبردة المنزلية للتغلب على الحرارة. وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

فيما يلي 5 أقنعة للوجه يمكنك محاولة التغلب على الحرارة:



1. قناع للوجه بالفواكه

فاكهة الوجه هي قناع محلي الصنع شائع جدًا يطبقه معظم الناس خلال فصل الصيف، تحتوي البابايا على كمية جيدة من الإنزيمات التي تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، من ناحية أخرى ، يساعد الموز في شد بشرتك. أخيرًا ، يحتوي التفاح على البكتين المفيد لتنظيف البشرة البرتقال فاكهة صديقة للبشرة لأنها غنية بفيتامين ج وتساعد في استعادة التوازن الحمضي والقلوي.

كيف تصنع:

لعمل قناع الوجه البارد ، اخلطي الفواكه مثل الموز والتفاح والبابايا والبرتقال معًا

ضع هذا الخليط على وجهك

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة على الأقل ثم اشطفيه

2. قناع البطيخ والخيار



يعد الخيار والبطيخ من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها وحتى استخدامها خلال فصل الصيف، لديهم خصائص التبريد جنبا إلى جنب مع طعم رائع. يحتوي كل من الخيار والبطيخ على نسبة عالية من الماء، يمكن أن تساعد هذه الخاصية في الحفاظ على بشرتك رطبة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لقناع الوجه المصنوع يدويًا أن يحافظ على وجهك باردًا ورطبًا ومنتعشًا.

كيف تصنع:

اخلطي الخيار واستخدمي اللب أو العصير

امزجه مع البطيخ المهروس

إنه خيارك لإضافة بياض بيضة

تخلط جميع المكونات وتشكل عجينة ناعمة

ثم ضعيه على وجهك بشكل صحيح

اغسله بعد 10-15 دقيقة

3. ماسك ماء الورد وخشب الصندل

يشتهر خشب الصندل وماء الورد بخصائص التبريد. يتم استخدام هذين المكونين الطبيعيين للعناية بالبشرة منذ العصور. يمكن أن تساعد في توفير بشرة باردة ومتوهجة. في الواقع ، يمكن أن يجعلك ماء الورد تشعر بالانتعاش الشديد.

كيف تصنع:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق خشب الصندل النقي وقليل من ماء الورد

قم بإنشاء عجينة ناعمة وضبط التناسق وفقًا لحكمك

ثم ضعي هذا القناع على وجهك

سيوفر إحساسًا بالبرودة على الفور

4. قناع الزبادى والصبار

يعد كل من الصبار والزبادي مكونات تبريد مثالية لقناع الوجه الذي تستخدمه بنفسك خلال فصل الصيف. سيجعل الصبار بشرتك تشعر بالانتعاش والنعومة والتجدد. يمكن أن يجعلك الزبادي تشعر بالبرودة على الفور ، إلى جانب منع العديد من مشاكل البشرة.

كيفية الصنع:

استخراج هلام من أوراق الصبار

أضف ملعقتين من الزبادي غير المنكه في هلام الصبار

بعد التقديم ، اتركي القناع على وجهك لمدة 10-15 دقيقة على الأقل

اشطفيه بعد بضع دقائق

5. قناع الطماطم والعسل

يمكن للطماطم والعسل أيضًا أن يصنعا العجائب لبشرتك. تحتوي الطماطم على خصائص منعشة ، لذلك فهي من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لقناع الوجه البارد خلال فصل الصيف. يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا وفوائد أخرى موجودة فيه والتي يمكن أن تساعد في الشعور بالانتعاش.

كيفية الصنع:

طحن الطماطم واستخراج اللب الناعم منها

ضعي 1 ملعقة كبيرة من العسل واخلطي جيداً

سيعمل العسل كعامل ملزم ويساعد القناع على البقاء على وجهك

ضعيه واتركيه لمدة 10-15 دقيقة