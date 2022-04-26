"وكيل تعليم دمياط" يكرم الفائزات فى مسابقة المعلمة الفعالة لعام 2021/2022

دمياط معتز الشربينى

كرم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، معلمات رياض الأطفال الفائزات في مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي 2021 - 2022، والتي أقامها توجيه عام رياض الأطفال تحت عنوان "بدعمك هيقدر"، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وسهير أبو طوق موجه عام رياض الأطفال.



وسلم "وكيل الوزارة" شهادات التقدير لكل من:



- شيماء أحمد أبو عوف معلمة رياض الأطفال بمدرسة الرطمة بإدارة عزبة البرج التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى المحافظة وتصعيدها جمهوري.



- ريهام زياد فريد غانم معلمة رياض الأطفال بمدرسة عاطف سليم بنات بإدارة كفر البطيخ التعليمية لفوزها بالمركز الثاني على مستوى المحافظة.



- مها محمود محمد معيزة معلمة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد لطفي عزام بإدارة فارسكور التعليمية لفوزها بالمركز الثالث على مستوى المحافظة.



- بسمة محمد عبد الفتاح أبو جاد الله معلمة رياض الأطفال بمدرسة الإمام مالك الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية لحصولها على المركز الرابع.



وأشاد "خلف" بالجهد المبذول من قبل معلمات رياض الأطفال والتوجيه، خاصة فى تحقيق مراكز متقدمة على مستوى المسابقات المختلفة محلى وجمهورى، موضحا أن هناك مسئولية كبرى تقع علي عاتق هؤلاء المعلمات في بناء شخصية الطفل وأمانة يجب الحفاظ عليها، مطالبا بتطوير أساليب التعلم مع الأطفال لمواكبة احتياجاتهم خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.









