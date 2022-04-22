وكيل "تعليم دمياط" يناقش الاستعدادات الخاصة بامتحانات النقل مع مديري الإدارات

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية ومسئولي التعليم الابتدائي والإعدادي، بحضور مديري عموم المديرية.

كان ذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني وآلية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

وخلال الاجتماع ناقش "وكيل الوزارة" عدة موضوعات خاصة بالانضباط الإداري والالتزام بقواعد ونظام العمل.

كان منها التأكيد على تنفيذ الأمر الإداري رقم 14 لسنة 2022م، الخاص بمنع التصوير ونشر أية فعاليات أو ندوات أو تدريبات أثناء زيارة المؤسسة التعليمية على صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية على أن يتم النشر من خلال صفحة العلاقات العامة بالإدارة.

والتأكيد على تنفيذ الأمر الإداري رقم 17 لسنة 2022 م، الخاص بمراعاة التسلسل الوظيفي في تقديم الشكاوي والطلبات منعا للمساءلة القانونية.

واطمئن "وكيل الوزارة" على صرف مستحقات جميع العاملين طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2022 م وصرف مستحقات الصفوف الأولي ورياض الأطفال، مؤكدا عدم قطع الاجازات الخاصة بدون مرتب اعتبارا من ۲۰۲۲/٥/١م.

ووجه "وكيل الوزارة" مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس وما ينشر عليها وخاصة نشر أسماء الطلاب غير المسددين مما يسبب الحرج لولي الأمر.

بالإضافة إلي العمل علي توزيع التغذية على جميع تلاميذ صفوف النقل للمراحل المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوي العام والفني) خلال فترة الامتحانات دون الإخلال بحسن سير لجان الامتحانات، وفقا للحضور الفعلي للتلاميذ، ومراعاة عدم استلام أي وجبات مدرسية تاريخ انتاجها صادر بعد شهر ابريل 2022 م.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل علي الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.