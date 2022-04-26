وقال كوليبا -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "يجب أن يركز جوتيريش على قضية واحدة وهي إخلاء ميناء ماريوبول وهو أمر تستطيع الأمم المتحدة القيام به".

وأضاف "إننا نعول على حكمة الأمين العام للأمم المتحدة في الهروب من الفخ الدبلوماسي الذي قد تنصبه روسيا بعد قبولها استقباله في موسكو"، مشيرا إلى أن "الروس قد يكونوا مستعدين لمناقشة أمر ما معه إلا أنه يجب أن يركز المحادثات على قضية ماريوبول".

وكان الكرملين قد أعلن مؤخرا أن الرئيس الروسي سيلتقي يوم 26 أبريل الجاري الأمين العام للأمم المتحدة؛ الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.