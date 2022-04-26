وزير الدفاع الأمريكى: "غزو روسيا لأوكرانيا غير مبرر وكذلك الفظائع هناك"

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تتصدى لاعتداء روسي غير مبرر وكذلك الفظائع هناك وماضون في مساعدتها للدفاع عن نفسها.

وحسب موقع سكاى نيوز، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أمام اجتماع دولي لدعم أوكرانيا عسكريا، أن القوات الأوكرانية تقوم بعمل دفاعي كبير.

وقال إن الدول ذات النوايا الحسنة تحتشد الآن لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.