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وزير الدفاع الأمريكى: "غزو روسيا لأوكرانيا غير مبرر وكذلك الفظائع هناك"

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:23 ص
وزير الدفاع الأمريكى: "غزو روسيا لأوكرانيا غير مبرر وكذلك الفظائع هناك" وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن
وكالات

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قال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تتصدى لاعتداء روسي غير مبرر وكذلك الفظائع هناك وماضون في مساعدتها للدفاع عن نفسها.

وحسب موقع سكاى نيوز، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أمام اجتماع دولي لدعم أوكرانيا عسكريا، أن القوات الأوكرانية تقوم بعمل دفاعي كبير.

وأضاف نحن هنا بسبب بسالة أوكرانيا وبسبب العناء الذي يعانيه ذلك الشعب، موضحا أن أمريكا تقدم المساعدات بسرعة قياسية ونرى الفرق الذي تحدثه في الميدان.

وقال إن الدول ذات النوايا الحسنة تحتشد الآن لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

 


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