واشنطن: لدى أوروبا خطط طموحة لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إن لدى أوروبا خططا طموحة لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري مباحثات مع بعض الدول لإقناعها بتقليص مشتريات الطاقة من روسيا.

وتابع أنتونى بلينكن: بعض الدول الأوروبية بدأت تشكك برد الصين على الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير الخارجية الأمريكى: نعمل على مضاعفة الجهود المشتركة مع حلفائنا لمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: مناقشاتنا مع أوكرانيا ركزت على تعزيز قدرات الجيش الأوكراني على المدى الطويل، وتابع وزير الدفاع الأمريكي: دعمنا العسكري لأوكرانيا أحدث فرقًا على الأرض.