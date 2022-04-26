هل تشرب ما يكفي من الماء؟ اعرف تأثير الجفاف على المهارات المعرفية

كتبت إيناس البنا

الماء هو القوة الدافعة في أجسامنا، بالنظر إلى أن ما يقرب من 65 % من الجسم من الماء، يمكن أن يتركك العطش في حالة من الارتباك أو الخمول، لكن يمكن أن يؤثر ذلك على عقلك أيضًا ، كما يقول بحث جامعي أمريكي - ورد في تقرير نشر في مجلة " Science Daily.".

وجد الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن عدم الحصول على كمية كافية من الماء قد يكون مرتبطًا أيضًا بالأداء المعرفي، وكان تناول الماء بين كبار السن مرتبطًا بنتائجهم في العديد من الاختبارات المصممة لقياس الوظيفة الإدراكية، ووجدوا أنه بين النساء، ارتبط انخفاض مستويات الترطيب بانخفاض الدرجات في مهمة مصممة لقياس سرعة المحرك، والاهتمام المستمر، والذاكرة العاملة، ولم يجدوا نفس النتيجة بالنسبة للرجال.

قالت هيلاري بيثانكورت ، باحثة ما بعد الدكتوراه في الصحة السلوكية الحيوية والمؤلفة الأولى للدراسة في صحيفة ساينس ديلي: "تعطينا الدراسة أدلة حول كيفية ارتباط الماء وعادات الشرب ذات الصلة بالإدراك لدى كبار السن". "هذا مهم لأن كبار السن يواجهون بالفعل خطرًا متزايدًا من التدهور المعرفي مع تقدم العمر وغالبًا ما يكونون أقل عرضة من البالغين الأصغر للوفاء بالتوصيات اليومية بشأن تناول الماء."

الإفراط في الترطيب:



وقالت بيثانكورت: "مع تقدمنا ​​في العمر ، ينخفض ​​مخزون الماء لدينا بسبب انخفاض الكتلة العضلية ، وتصبح الكلى لدينا أقل فعالية في الاحتفاظ بالمياه ، والإشارات الهرمونية التي تؤدي إلى العطش وتحفيز تناول الماء على التقلص".

"نظرًا لأن كبار السن قد لا يشعرون بالضرورة بالعطش عندما يصل أجسامهم إلى حالة من نقص السوائل وربما يتناولون مدرات البول التي يمكن أن تزيد من إفراز الملح ، فمن المهم لكبار السن وأطبائهم أن يفهموا بشكل أفضل أعراض كل من نقص وإفراط في الماء.

ما هي كمية الماء التي يجب أن يشربها الشخص يوميا؟



بحسب مايو كلينيك ، يحتاج الشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة والذي يعيش في مناخ معتدل إلى كمية كافية من السوائل يوميًا تبلغ حوالي 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال. حوالي 11.5 كوب (2.7 لتر) من السوائل يوميًا للنساء.

ما مقدار الماء الذي يجب أن تشربه يوميًا إذا كنت تندرج ضمن هذه الفئة؟ يقول الدكتور سيفتر إن تناول الماء يجب أن يكون فرديًا ، ويجب عليك مراجعة طبيبك إذا لم تكن متأكدًا من الكمية المناسبة لك.

بعد كل شيء ، تسمم الماء هو أيضا شيء سيئ. يُعرف تسمم الماء أيضًا بالتسمم المائي ، وهو اضطراب في وظائف المخ ناتج عن شرب الكثير من الماء. في الحالات الشديدة ، يمكن أن يتسبب تسمم الماء في حدوث نوبات وتلف في الدماغ وغيبوبة وحتى الموت. شرب الكثير من الماء يمكن أن يزيد الضغط داخل الجمجمة. يمكن أن يسبب هذا أعراضًا مختلفة.