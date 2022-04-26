هبوط الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الثلاثاء.. وصعود أسواق المال الإماراتية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.29% خاسرًا 39.76 نقطة ليغلق عند مستوى 13503.49 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.42% خاسرًا 8.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.30 نقطة، فيما ارتفعت أسواق الإمارات، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية



تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.29% خاسرًا 39.76 نقطة ليغلق عند مستوى 13503.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.57% رابحًا 134.80 نقطة ليغلق عند مستوى 23656.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.5 مليون سهم بقيمة 8.01 مليار ريال.

وهبطت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.56%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، وأخيرُا قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.91%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.29%.

وقفز 146 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.83%، وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 4.43%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.21%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين



فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.42% خاسرًا 8.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 229.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%، وهبطت أسهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، بنك البحرين الإسلامي، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.02%، 2.56%، 0.47%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 13.03% مدفوعًا بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 3.45%، 2.81%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.37%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.09%.

بورصة الكويت



بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% رابحًا 17.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8346.98 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحًا 36.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9279.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% خاسرًا 30.60 نقطة ليغلق عند مستوى 6418.95 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% خاسرًا 30.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6688.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 218.5 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.9%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.4%، 0.38%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

بورصة دبي



فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.33% رابحًا 12.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3665.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.7 مليون سهم محققة ما قيمته 345.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4565 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.94%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.19%، 0.15%، على التوالي.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.06%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 0.8%، وتصدر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.8 مليون ورقة بقيمة 71.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي



وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.004% رابحًا 93.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10019.16 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.858 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 207.7 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.36%، أعقبه الصناعات بنسبة 1.02%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.87%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 15%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 5.26%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.37%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 8.08%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 4.92%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 316.4 مليون درهم.