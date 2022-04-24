اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بجلسة الأحد..وتراجع الأسهم السعودية بنسبة 0.53%

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، تصدرها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.53% خاسرًا 71.31 نقطة ليغلق عند مستوى 13463.09 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.446% خاسرًا 64.47 نقطة ليغلق عند مستوى 13989.98 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.53% خاسرًا 71.31 نقطة ليغلق عند مستوى 13463.09 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% رابحًا 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 23832.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.1 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.91%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.49%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والإعلام والترفيه بنسبة 1.3%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 1.28%، فيما ارتفعت قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والمرافق العامة بنسبة 2.21%، 0.73%، 0.47%، على التوالي.

وقفز 40 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "علم" بنسبة 6.89%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 6.33%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 3.95%، وتراجع 166 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "سهل" بنسبة 6.52%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "أماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 672.1 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.32% خاسرًا 6.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2079.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 511.6 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 64.08% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.65%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 16.58% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، فيما ارتفع سهم بنك السلام بنسبة 1.04%.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسرًا 30.10 نقطة ليغلق عند مستوى 8237.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسرًا 24.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9142.42 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.70% خاسرًا 44.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6372.15 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.84% رابحًا 56.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6660.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 179.8 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.42%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية والمنافع بنسبة 0.94%، 0.91%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.08%.



بورصة قطر وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.446% خاسرًا 64.47 نقطة ليغلق عند مستوى 13989.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.5 مليون سهم بقيمة 432.5 مليون ريال عبر تنفيذ 8125 صفقة، وتراجع 27 سهمًا، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.57%، 0.32%، على التوالي.