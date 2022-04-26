نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد منشآت طبية بعد تطوريها بالخارجة

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المنشآت الطبية التي تم إنشاءها وتطويرها حديثًا بمركز الخارجة، وذلك حرصًا على الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقها فى الجولة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتفقدت نائب المحافظ العيادة الطبية الجاري إنشاءها بتكلفة 1.2مليون جنيه بحي 25 يناير، مُوجهةً بسرعة الانتهاء من أعمال التأثيث والفرش وتركيب الأجهزة الطبية تمهيدًا لافتتاحها يونيو المقبل.

كما تابعت أعمال التطوير الجارية في "عيادة الأمل" بتكلفة 850 ألف جنيه، مُوجهةً بسرعة استكمال وتشغيل أجهزة معمل التحاليل.

وفي سياقٍ متصل وجّهت الوحدة المحلية بضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط العيادات الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.