اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:49 م
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نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد منافذ بيع السلع بالخارجة.. صور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:29 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد منافذ بيع السلع بالخارجة.. صور حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

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تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عددًا من منافذ مبادرة بيع اللحوم والخضروات والسلع الغذائية بمركز الخارجة وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وإتاحتها بأسعار مخفضة، حيث رافقها الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وأيمن شريعي وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

 

وتفقدت  نائب المحافظ فرع مول "المصرية ماركت" والمخزن التابع له، واطمئنت على توافر السلع وملاءمة أسعارها وكفايةالأرصدة الموجودة منها، ووجهت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المول.

 

كما تفقدت منفذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة، حيثُ استطلعت آراء المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود المحافظة في توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم.

 

ويذكر أنه يتم طرح اللحوم الطازجة بسعر 120 جنيه للكيلو بالإضافة للخضروات والفواكه والسلع التموينية يوميًا بمنافذ البيع بالمراكز والقرى، ضمن المبادرة التي تقوم بها المحافظة للتيسير على المواطنين.

 

جانب من مخزون السكر
جانب من مخزون السكر

 

مخزون الدقيق
مخزون الدقيق

 

المخزون السلعى بمجمع السلع بالخارجة
المخزون السلعى بمجمع السلع بالخارجة

 

جانب من جولة نائب المحافظ
جانب من جولة نائب المحافظ

 

منافذ بيع اللحوم المخفضة
منافذ بيع اللحوم المخفضة

 

حنان مجدى تتفقد المخزون السلعى
حنان مجدى تتفقد المخزون السلعى

 

جانب من جولة نائب محافظ الوادى الجديد
جانب من جولة نائب محافظ الوادى الجديد

 

نائب المحافظ تتفقد مول المصريه بالخارجة
نائب المحافظ تتفقد مول المصريه بالخارجة

 

 

 

 


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