اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد العمال: تفعيل لجنة العفو الرئاسى تطبيق لاسراتيجية حقوق الإنسان

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:14 م
نائب رئيس اتحاد العمال: تفعيل لجنة العفو الرئاسى تطبيق لاسراتيجية حقوق الإنسان خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، تؤكد تطبيق الاسراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، كما أن باقي التكليفات التي كان من ضمنها دعوة الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تؤكد أيضا ثقافة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بشأن المشاركة المجتمعية في كافة القرارات.
 
وقال عيش فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الملايين من عمال مصر يثمنون توجيهات الرئيس بتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال القادمة، كذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص وهو ما يمثل خارطة طريق مستقبلية، مشيدا بتوجهات الدولة المصرية نحو حماية الصناعة وتوفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصرى، وفتح حوار وطني مع الجميع.

اتحاد العمال

إفطار الاسرة المصرية

خالد عيش

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