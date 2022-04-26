من المتهم؟.. كيف قتل المطرب توباك شاكور فى الولايات المتحدة الأمريكية؟

كتب أحمد حسنى

يستعرض "اليوم السابع" في سلسلة " من المتهم"، أبرز القضايا التي لم تصل فيها جهات التحقيق للجاني سواءً كانت هذه القضايا جنائية أو قضايا سرقة.

الحلقة الخامسة والعشرين

-مقتل المطرب توباك شاكور بأمريكا

فى عام 1996 تعرض المطرب الشهير "توباك شاكور"، للقتل فى ولاية لاس فيجاس بأمريكا، بعد إطلاق النار عليه من مصدر مجهول داخل سيارته.

قوات الشرطة لم تتوصل إلى الجانى، إلا أن رفاق توباك اتهموا خصمه مغنى الهيب هوب كريستوفر والاس، نتيجة الخلافات بينهما.

تعود الواقعة لذهاب المغنى "توباك شاكور" بسيارته إلى إحدى الحفلات الغنائية، وتوقف عند الإشارة الحمراء بجوار متحف "بيترسن" بمدينة لوس أنجلوس، وفجأة فتحت نافذة السيارة بجواره وأطلق منها 6 رصاصات فأردته قتيلاً، دون أن يعلم أحد من الجانى حتى الآن.