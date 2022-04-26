مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة 2023 -2024

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الري ، رشيد موبازى السكرتير التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو)، لمناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس.

وخلال اللقاء تباحث عبد العاطى ورشيد حول سُبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الافارقة فى خدمة القضايا، والتحديات المائية التى تواجهها دول القارة الأفريقية، وتحقيق التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال المياه.

وأكد عبد العاطى حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجال الموارد المائية لكافة الدول الافريقية.

يشار إلى أنه من المقرر تسلم مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى 2023 و 2024 تقديرا لدور مصر الهام على الساحة الافريقية، ويُعتبر المجلس هو الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

كما استعرض عبد العاطى موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمرالمناخ القادم COP27 ، والتعاون المشترك بين الوزارة والأمكاو فى هذين الحدثين الهامين ، بإعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارةالأفريقية فى مجال المياه ، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدولالإفريقية ، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

وأشار عبد العاطى فى كلمته إلى الأهمية الكبرى التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ، والسعى للخروج بتوصيات هامة يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023 ، مؤكداً على حرصمصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه ، والتأكيد على أهمية التنسيق لتحقيقتضافر الجهود فيما يخص مبادرات التكيف مع المناخ لتعظيم الإستفادة منها لخدمة شعوب القارة الإفريقية.

كما أشار عبد العاطى إلى ما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة مثل مركز التدريب الإقليمي بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بالمحافظات ، والذي يتمتع بإمكانيات لوجيسيتة وتدريبية متميزة يمكن للأمكاو الإستفادة منها ، حيث يقوم المركز بتقديم العديد من الدورات التدريبية لـ 200 متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه ، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستيرللطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

وأطلع عبد العاطى ، رشيد علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها.