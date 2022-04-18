مصرع مُسن سقط عليه "أسانسير" داخل مصنع فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي مُسن بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوط مصعد كهربائي - أسانسير - عليه، داخل مصنع لصناعة المطابخ.



استقبل مستشفى الزهور المركزي جمال محمد محمد حلاوه 64 عامًا، جثة هامدة، بادعاء سقوط "أسانسير" عليه داخل مصنع لصناعة المطابخ.



وتحرر محضر بالواقعة، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.



