مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى طفل مصرعه فيما أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين وجثة الطفل لمستشفى سفاجا المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وكان إخطار ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتبين من أن الطفل الذى لقى مصرعه يدعى "معاذ أحمد يبلغ" من العمر 11 عاما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.