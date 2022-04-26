مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق الإسماعيلية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر أثناء عبورهما طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما تسبب في زحام مرورى للقادم من مناطق العبور وصولا إلى العاشر، وتم نقل جثة المتوفي للمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بدهس سيارة لشخصين على طريق الإسماعيلية الصحراوى، وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تواجدت سيارات المرور للعمل على رفع آثار الحادث وإعادة حركة الطريق إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم التحفظ على السائق وسؤاله، وحرر محضر بالواقع وتولت النيابة المختصة التحقيقات.