وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "سنحاول أن يتم ذلك في المستقبل القريب، كلما كان أسرع كان ذلك أفضل، فنحن منخرطون في عمل محدد". 

كانت روسيا أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين بعد الاعتراف باستقلالهما في 22 فبراير الماضي.