محطة طاقة شمسية ومحطات لشحن السيارات الكهربائية فى شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فى إطار الجولات الميدانية اليومية لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، خاصة استعدادات مدينة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ COP 27.



المحافظ تفقد خلال الجولة أعمال التشوينات وتجهيز موقع العمل بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والحديقة المركزية استعدادا لانطلاق العمل المكثف بعد أجازة عيد الفطر .

أشار المحافظ، إلى أن مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد نموذج فريد لمبنى حكومى ذكى متطورمصمم بأحدث التقنيات، يسهل من أداء الخدمة للمواطنين تم تصميمه وفقاً لأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والحديقة المركزية أمامه التى تقع على مساحة 110 ألف متر مربع تحتوى العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها هايد بارك، مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتى كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية .

وأشار المحافظ إلى أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية، بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة مواقع العمل لمحطات شحن السيارات بالكهرباء لتوفير الأحمال الكهربائية اللازمة لشحن الحافلات بالكهرباء، حيث جارى العمل حاليا ويتم التنفيذ بواسطة 3 شركات كبرى متخصصة فى هذا المجال لدعم وتفعيل منظومة الطاقة المتجددة، وتفقد المحافظ محطة إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية التى توفر 5 ميجا وات، مشيراً إلى أنه قبل بداية مؤتمر المناخ وبعد إقامة 3 محطات أخرى سيكون إجمالى الطاقة المنتجة تصل إلى 20 ميجاوات .

وتفقد المحافظ أعمال تطوير مضمار الهجن التى تشمل القرية التراثية، والعزب (مناطق إيواء الهجن)، والمسجد، والمقصورة الرئيسية، كما تفقد مساحة الأرض المخصصة لتخريد السيارات التى مر عليها أكثر من عشرين عاما طبقا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى هذا الشأن، رافقه اللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.