محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 واستعدادات المحافظة لمؤتمر تغير المناخ COP 27 ، وذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الاسبوعي الذي ترأسه المحافظ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بحضوراللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

قام المحافظ بمتابعة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي 85 % وجاري تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والصرف وفقاً للمستخلصات المقدمة، بالاضافة لمتابعة موقف الاعتمادات الاضافية الخاصة بمؤتمر المناخ، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ منها ، موقف تسليم الأراضي الخاصة بالطاقة الشمسية وتم استلام الموقع حيث تم تسليم الموقع وجاري العمل ، وتم عرض موقف الجراجات ومحطات الشحن بالطاقة الشمسية ، والتأكيد علي الفنادق بشرم الشيخ باستخدام الطاقة الشمسية في إطار التحول لفنادق صديقة للبيئة وشدد المحافظ علي عدم وجود فنادق بدون طاقة شمسية.



وتابع المحافظ موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية ، والعزب ( مناطق إيواء الهجن) ، والمسجد، والمقصورة الرئيسية بمضمار الهجن بشرم الشيخ ، وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف الحالي لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم ، وموقف تغيير عدد 2 محطة تموين وقود بشرم الشيخ الي غاز طبيعي وكهرباء.

وتابع المحافظ موقف وعدد السيارات التي سيتم تشغيلها خلال مؤتمر المناخ، وموقف محطة الكهرباء وفرش مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، بالإضافة لمتابعة أعمال المرافق والصرف الصحي التي تتم بمعرفة شركة المياه والصرف الصحي، وموقف معالجة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ.

وفي إطار متابعة المشروعات الجارية بباقي مدن المحافظة أعطي المحافظ إشارة البدء في إنشاء مسجد الهدى بمدينة دهب، ومسجد الصديق بمدينة نويبع بتكلفة 20 مليون جنيه للمسجدين والتمويل مناصفة بين المحافظة ووزارة الاوقاف، في إطار البروتوكول الثلاثي الموقع أمس الأحد مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الاوقاف، والهيئة العربية للتصنيع ، وتابع المحافظ أيضا موقف اعمال الطرق الجديدة الجاري تنفيذها بمدن المحافظة.



اجتماع المحافظ (1)



اجتماع المحافظ (2)



اجتماع المحافظ (3)



اجتماع المحافظ (4)



جانب من اجتماع المحافظ (1)



جانب من اجتماع المحافظ (2)



جانب من اجتماع المحافظ (3)



جانب من اجتماع المحافظ (4)



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



