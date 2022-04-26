محافظ كفر الشيخ: إنشاء محاور جديدة لربط شرق العاصمة بغربها

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ، إن المنطقة المجاورة لجامعة كفر الشيخ ستشهد تطوراً كبيراً ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المدن، فبالإضافة للجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية، ستشهد أنشطة تجارية وتنموية وثقافية بإنشاء منطقة لوجستيه، مقدما التهنئة بعيد تحرير سيناء 25 أبريل الجاري، وقرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيدا بالتعاون بين المحافظة وجامعة كفر الشيخ فى العديد من المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرازق سوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة على صربى وأعضاء المجلس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تشهد مدينة كفر الشيخ، إنشاء عدد من المحاور لربط شرق بغرب العاصمة، إضافة للربط بين رافدى الطريق الدولي" طنطا المحلة"، مؤكداً أنه جرى الربط بين رافدى الطريق الدولى من خلال طريق جديدة يمر بعزبة أبو عمر، بالإضافة لربط الطريق الدائرى الشرقى بالدائرى الغربي، وتوسعة امتداد شارع صبرى القاضى المار بسوق الجملة والممتد لقرية محلة موسى ومنه لسخا، ومنه لمحور جامعة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه جارى إنشاء كوبرى بالقنطرة البيضاء، للقضاء على التكدس المرورى.

وقال محافظ كفر الشيخ: "هناك إقبالا كبيراً على الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد" القاهرة طنطا"، وتم توفير مقاعد للراغبين فى التنزه إضافة لملعب كرة قدم خماسي، وعربات للمأكولات والمشروبات، وسيتم تعميم التجربة فى مدن المحافظة".