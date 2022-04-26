محافظ قنا يتابع توزيع 3875 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وصول شاحنة مُحملة 3875 كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى، مُقدمة من الغرفة التجارية للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، ومحمد شوقى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وممدوح رمزى، أمين صندوق الغرفة، و عبده الضبع، سكرتير الغرفة، ووائل صدقى، المستشار القانونى، و علاء حمزة، مدير عام الغرفة.

وقال محافظ قنا، إن كرتونة المواد الغذائية تزن 9 كجم وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسكر وأرز وجبنة وملح " وسيتم توزيع الكراتين طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف الداودي، أنه حتى الآن تم توزيع حوالى 100 ألف كرتونة مواد غذائية من خلال مديرية التضامن الإجتماعى منها 65 ألف كرتونة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة، و 25 ألف كرتونة من منظمات المجتمع المدنى المختلفة ، وتم توزيع تلك الكراتين على حاملى بطاقات صرف معاش تكافل وكرامة والضمان الإجتماعى، والأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.