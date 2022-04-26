محافظ بنى سويف: حملات تموينية على الأسواق ومراقبة أسعار السلع

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتوافر جميع أنواع السلع التموينية، خاصة المواد البترولية والدقيق البلدى المدعم للمخابز، بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، مشدداً على استمرار وتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة خلال هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب فى الأسعار.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعدته الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى نتائج وجهود الحملات التموينية التى تم تنفيذها بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بحضور لجنة من الإدارة العامة للمتابعة، ومسئولى التموين والصحة والطب البيطرى والجهات ذات الصلة، وذلك فى إطار تكليفات المحافظ لإدارة المتابعة بتكثيف المرور الميدانى على كافة المراكز والمدن لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتبين من التقرير الذى عرضه أشرف حماد مدير عام المتابعة، أنه تم تنفيذ حملة على المحال والأسواق والمنشآت التحارية وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وغيرها من الأنشطة التجارية، والتى أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تم رصدها وتنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم توفر الاشتراطات الصحية، عرض سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية سارية، فيما تم التحفظ على كميات من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليه أية بيانات والتى شملت عبوات لعسل أبيض وأسود وعصائر وطحينة وعجوة وزيت طعام وخل تفاح، حيث تم إعدام كمية من الأغذية منتهية الصلاحية شملت جبنة وعصيرا ولانشون.

شارك فى الحملات كل من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، محمد على محمد مفتش تموين بإدارة سمسطا، مسعد إبراهيم يوسف مراقب أول أغذية بإدارة سمسطا الصحية، عدلى قطب محمد مدير وحدة المخلفات بالوحدة المحلية، وذلك تحت إشراف لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ضمت (هانى جرجس، محمد ربيع، طه سلامة).