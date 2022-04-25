اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف يتابع مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحى.. صور

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:33 م
محافظ بنى سويف يتابع مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحى.. صور محافظ بنى سويف يتفقد الممشى السياحى وكورنيش النيل
بنى سويف - هانى فتحى

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تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم، مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحى الذى تم افتتاحه رسمياً منتصف مارس الماضى ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة، حيث رافقه خلال الجولة بلال حبش نائب المحافظ ، هانى الجويلى رئيس المدينة وعبد الحى سيد مدير الكورنيش .

تابع المحافظ منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئية بمنطقة الكورنيش، متابعا مجموعة العمل التى تشرف عليها إحدى الشركات بالكورنيش، والتى تضم 170 شاباً وفتاة جميعهم من أبناء بنى سويف ، والذين تم تدريبهم على مستوى عال ،خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة .

تفقد المحافظ مكونات الكورنيش التى العديد من الخدمات الترفيهية ، مطمئنا على سير منظومة العمل بها على أكمل وجه ، مشددا على مسئولى المنطقة بالتواجد الميدانى وسرعة التعامل الفورى مع أية متطلبات أولا بأول، مؤكدا أن الكورنيش من أهم المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وليكون لأبناء المحافظة متنفس حضارى ، فضلا عن كونه موردا استثماريا واعدا .

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن الكورنيش أصبح مقصدا سياحيا لأبناء المحافظات المجاورة ، وتم استقبال أفواج سياحية به ضمن برنامج سياحة اليوم الواحد ، فضلا عن ادراجه ضمن برنامج السياحة النيلية التى تمر ببنى سويف قادمة من وإلى القاهرة / أسوان .

تجدر الإشارة إلى أن مكونات الكورنيش تشمل: باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، و 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ،بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى،وأكشاك تجارية، بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتى تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" ،حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول) وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه.

اضافة إلى ممشى العظماء، الذى يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسم الشخصية، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذى برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة

 

جانب من جولة محافظ بنى سويف
جانب من جولة محافظ بنى سويف

 

جولة محافظ بنى سويف بالممشى السياحى
جولة محافظ بنى سويف بالممشى السياحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد الممشى السياحى وكورنيش النيل
محافظ بنى سويف يتفقد الممشى السياحى وكورنيش النيل

 

 


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