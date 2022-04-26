محافظ المنيا يفتتح معرض "العيد فرحتنا" للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة

المنيا – حسن عبد الغفار

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، معرض "العيد فرحتنا" بشارع المحطة بمدينة المنيا، للملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات المعنية .

قال المحافظ، إنه يتم عرض الملابس الجاهزة والأحذية للمواطنين بأسعار مخفضة داخل المعرض بالإضافة إلى معروضات السلع الغذائية " أهلا رمضان" بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% ، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين بجميع المراكز، مشيرا إلى أن المحافظة افتتحت حتى الآن 6 معارض العيد فرحتنا بمراكز (مغاغة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى).

تفقد المحافظ، أقسام معرض "العيد فرحتنا"، للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والأحذية والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، حيث وجه بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المعروضات للمواطنين. كما تفقد المحافظ عدد من أقسام معروضات السلع الغذائية.

وحرص المحافظ خلال تفقد المعرض، على تهنئة المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واستمع إلى آراء المواطنين داخل المعرض عن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار حيث يوجد 7 مشاركين داخل المعرض .







