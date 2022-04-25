حياة كريمة.. محافظ المنيا يناقش معدلات تنفيذ مشروعات توصيل شبكات المرافق

المنيا -حسن عبد الغفار

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات توصيل شبكات المرافق والخدمات بالقرى المستهدفة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتعرف على المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذ متقدمة، للبدء في توصيل باقي المرافق تباعاً، مع الحرص على تنفيذ المشروعات بالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية.



جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، عقده محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد ابوزيد، ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة الغاز الطبيعي، شركة الاتصالات، شركة الكهرباء، أعضاء جهاز التعمير، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال التطوير، مهندسي دار الهندسة، والجهات المعنية.



أكد المحافظ، حرصه على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لنسب الإنجاز الفعلية المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بهدف السعي لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه مسار التنمية الشامل.



واستعرض المحافظ، مع الجهات القائمة على التنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ الخاصة بتوصيل المرافق، مع إلزام كافة الجهات المنفذة بتطبيق معايير الجودة وسرعة انجاز الاعمال.



هذا وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة 192 قرية و 757 تابع بنطاق 5 مراكز هم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، بالإضافة لإدراج 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال التطوير.