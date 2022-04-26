محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بشارعى الثورة وبورسعيد بمنوف.. تفاصيل

المنوفية - فريق المحافظات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار فى تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لكافة أعمال التطوير والرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتسريع وتيرة العمل وتحسين معدلات الأداء بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

وفى هذا الإطار وتنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية، تابعت رئيس حى شرق شبين الكوم أعمال المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق غير المخططة بنطاق الحى ، حيث تم متابعة أعمال الرصف والتطوير بشوارع كفر مصيلحة وميت خاقان وذلك ضمن خطة تطوير 21 شارع ( رصف - انترلوك ) بالمنطقة ، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز لضمان الانتهاء من كافة الأعمال المقررة مع الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية حفاظا على الصالح العام.

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى أنه جارى أعمال قطع الفرمة لـ (10) شوارع متفرعة من شارع الحرية تمهيدا لبدء تركيب بلاط الإنترلوك وتنفيذ الشركة الوطنية ومنها ( شارع الأباصيرى بطول 68 م ، وحارة نعيم بطول 72 م ، حارة ميمى بطول 55م ، حارة الشهد بطول 55 م ، شارع الإيمان بطول 63 م ، شارع بنك مصر بطول 59 م ، وكذا شارع صيدلية الشعب بطول 71 ، شارع المهاى بطول 100 م ).

فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بأن العمل جارى على قدم وساق للإنتهاء من أعمال رصف طريق البطحة القبلية بطول 600 متر تنفيذ مديرية الطرق والنقل ، وجارى فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق كونه طريق حيوى وهام لمدينة منوف.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم شن حملة لصيانة أعمدة الإنارة بمدخل كفر السنابسة التابعة للوحدة المحلية بسدود ومحور شبين الكوم طملاى وقرية بلمشط التابعة للوحدة المحلية ببرهيم وتم استبدال الكشافات القديمة بأخرى ليد جديدة.

وفى أشمون، أشار رئيس الوحدة المحلية بأنه تم الإنتهاء من رصف (10) شوارع ضمن خطة الرصف بنطاق المدينة، حيث يتم إستكمال أعمال الرصف بشارع الثورة بطول حوالى 1600م بداية من مسجد أبو ضلع وحتى تقاطع شارع بور سعيد ، فضلا عن أنه جارى الإنتهاء قريبا من رصف شارع موازى لشارع عبد المنعم رياض خلف المرور وكلية التربية النوعية بطول 1.3كم ، وكذا فرد طبقة السن وإنشاء البلدورات والأرصفة الجانبية بشارع بورسعيد تمهيدا لبدء أعمال الرصف ،فضلا عن متابعة أعمال تركيب خطوط مياه الشرب بطريق 21 " أشمون /سمادون/ شما " بطول حوالى 9 كيلو متر تمهيداً لأعمال الرصف التى سوف تتم بالطريق خلال الأيام القادمة، كما تابع أعمال الحفر وعمل الشدة الخشبية لإنشاء موقف نموذجى جديد مكان سوق المواشى القديم على مساحة 3 أفدنة تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري.

وفى مركز الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية ليلاً أعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بسرسنا تمهيدا للرصف تنفيذ مديرية الطرق، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى، كما تابع آخر مستجدات أعمال المرحلة الثانية لتطوير الجزيرة الوسطى بطريق النصر، حيث جارى صب الطبقة الخرسانية للممشى تمهيدا لبدء تركيب البرجولات والنجيل الطبيعى و الأعمدة الديكورية الحديثة ومقاعد إستراحات للمواطنين لخلق متنفس حضارى ومتنزهاً لأهالى المدينة ، كما تم متابعة أعمال فرد النجيل الطبيعى وزراعة أشجار الزينة والزهور بحديقة الطفل، وقد تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية وتجليد سور الحديقة وتركيب البرجولات وذلك ضمن جهود المحافظة لإقامة العديد من الحدائق والمتنزهات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال التطوير والرصف بنطاق المدينة، مشيرا إلى أنه تم شن حملة صيانة مكبرة لأعمدة الإنارة بطريق القناطر وسكة المدينة والجزائر والمعوجة وكوبرى الدحدحى ومن مدخل منوف وحتى مدخل مدينة الباجور، وقد تم تغير كافة الكشافات التالفة وتركيب أخرى جديدة فضلا عن مراجعة النزلات والوصلات الكهربائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.















