اليوم السابع
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محافظ الشرقية يهدى العاملين المسيحيين بالديوان العام الورود بمناسبة عيد القيامة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:22 م
محافظ الشرقية يهدى العاملين المسيحيين بالديوان العام الورود بمناسبة عيد القيامة محافظ الشرقية يهدي العاملين المسيحيين بالديوان العام باقات من الورود
الشرقية - إيمان مهنى

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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين المسيحيين بالديوان العام والإدارات التابعة له بعيد القيامة المجيد، مقدماً لهم باقات من الورود في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وماجي وديع رئيس مدينة القنايات.

وقال المحافظ، إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم، كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيا المولي عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.

أكد محافظ الشرقية، أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية، والمشاركة في بناء الجهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب العاملون المسيحيون عن امتنانهم لمحافظ الشرقية، لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مؤكدين أننا جميعا نعيش على أرض واحدة ويجمعنا وطن واحد نعمل على رفع رايته وتقدمه وازدهاره وتحقيق الخير لأبنائه.
 

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