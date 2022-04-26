محافظ البحر الأحمر يصدر قرار بحركة محليات جديدة في رؤساء مدن المحافظة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا الثلاثاء، حمل رقم 384 لسنة 2022 والذي شمل حركة محليات جديدة بمدن المحافظة حيث تولي اللواء أشرف محمد حسن البيه رئيس مدينة القصير منصب رئيس مدينة الغردقة.

كما شملت الحركة نقل اللواء أيهاب محمد رشاد مكاوى من مدينة الشلاتين إلي مدينة القصير، كذلك تولى اللواء عادل سيد نصر رئيس مدينة حلايب لتولي منصب رئيس مدينة الشلاتين.

كما أكد القرار في المادة الثانية علي الجهات المعنية تنفيذ القرار فور اعتماده وإبلاغه لجميع الجهات المختصة.