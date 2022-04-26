اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يصدر قرار بحركة محليات جديدة في رؤساء مدن المحافظة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:48 م
محافظ البحر الأحمر يصدر قرار بحركة محليات جديدة في رؤساء مدن المحافظة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا الثلاثاء، حمل رقم 384 لسنة 2022 والذي شمل حركة محليات جديدة بمدن المحافظة حيث تولي اللواء أشرف محمد حسن البيه رئيس مدينة القصير منصب رئيس مدينة الغردقة.

كما شملت الحركة نقل اللواء أيهاب محمد رشاد مكاوى من مدينة الشلاتين إلي مدينة القصير، كذلك تولى اللواء عادل سيد نصر رئيس مدينة حلايب لتولي منصب رئيس مدينة الشلاتين.

كما أكد القرار في المادة الثانية علي الجهات المعنية تنفيذ القرار فور اعتماده وإبلاغه لجميع الجهات المختصة.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حركة محليات جديدة

رئيس مدينة الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة