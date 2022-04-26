محافظ أسيوط يكرم الفائزين فى مسابقة الأوقاف الكبرى لحفظ القرآن الكريم

أسيوط فريق المحافظات

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الفائزين فى المسابقة الكبرى فى حفظ القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير ومكافأت مالية والتى تنظمها مديرية الأوقاف كل عام تحت رعاية محافظ أسيوط والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور فضيلة الشيخ عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، والشيخ خلف عمار مدير عام الوعظ والارشاد الدينى ، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عيد خليفة وكيل مديرية الأوقاف والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف وعدد من رجال الدين وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة ومديرى الإدارات والأئمة والفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم والمحفظين.

بدأت الفاعليات بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ جمعة سليم تلاها ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ يسرى عبدالرحمن ثم كلمات وكيل وزارة الأوقاف والمحافظ وتسليم الجوائز على الفائزين بالمسابقة.

وقد هنأ محافظ أسيوط جموع الشعب المصرى بتزامن الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم واحتفالات المحافظة بالعيد القومى وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك مقدماً التهنئة للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التى تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح فى هذه الأيام المباركة لافتاً إلى دورهم فى المستقبل القريب لإستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء موضحاً أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

وأشاد الدكتور وكيل وزارة الأوقاف باهتمام اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة وهو ما يظهر جلياً فى الدعم الذى يقدمه لمثل تلك المسابقات وتشجيعه لحفظة القرآن الكريم خاصة الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة موضحاً أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التى يتم تنظيمها كل عام قد تقدم لها 488 متسابق هذا العام حيث تم إجراء فاعليات المسابقة حتى فاز بها 82 متسابق مقسمين إلى 5 مستويات (الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً ، والثانى حفظ ثلاثة أرباع القرآن ، والثالث حفظ نصف القرآن الكريم ، والرابع حفظ ربع القرآن ، والخامس لذوى الاحتياجات الخاصة) لافتاً إلى زيادة اجمالى المبالغ والجوائز المخصصة للفائزين إلى 60 ألف جنيه.

على جانب آخر، عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا للوقوف على آخر التطورات واللمسات النهائية لمشروع تطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة تمهيدًا لافتتاحها قريبًا والذى يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية وتوليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومتابعة مستمرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما دير السيدة العذراء بدرنكه والدير المحرق بالقوصية وسيكون لهما عائد سياحى واقتصادى كبير ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية مما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 .. جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي.

تناول الاجتماع كافة الأعمال التى تم تنفيذها فى نقطتى مسار رحلة العائلة المقدسة فيما يخص أعمال الرصف والإنارة والتشجير للخروج بالمظهر الذى يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة استكمال باقى الأعمال المتبقية فى أسرع وقت وإضافة بعض اللمسات الجمالية.

وأشار المحافظ إلى أعمال التطوير التى تتضمن رفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية والمناطق المحيطة واللوحات الإرشادية والمرورية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضارى وتجديد الأسوار الخارجية لها وإقامة بوابات وإنشاء مناطق لانتظار السائحين والحافلات موجها بالانتهاء من اللمسات الأخيرة وطلاء بعض المنازل المجاورة للمواقع وتخطيط الشوارع وتركيب الانترلوك بعض البلدوات ودهانها.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوضع أسيوط على الخريطة السياحية العالمية والنهوض بالسياحة الدينية وتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرضها فضلا على المساهمة فى الحفاظ على الإرث الإنسانى الممتد لفترات زمنية مشيرًا إلى ضرورة إسراع الخطى والتنسيق بين كافة الجهات للإنتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت ‏ممكن لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا المشروع المهم والمتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية لخروجه فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر فى المنطقة والعالم.

يذكر أن محافظة أسيوط تحظى بنقطتين من أهم نقاط المسار وهما دير العذراء بدرنكة الذى يقع بالجبل الغربى حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هى دير المحرق الذى يقع فى مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهى أطول فترة قضتها العائلة فى مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهى الأقدم فى العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه.



















