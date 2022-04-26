محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشوارع مدينة أبوتيج.. صور

فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف والتطوير ، وتركيب بلاط الانترلوك بعدد من شوارع وميادين مدينة أبوتيج ضمن خطة المحافظة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وصيانة الشوارع ، رافقه خلال الجولة التفقدية النائب علاء خيرالله والنائب أحمد الشناوى عضوا مجلس النواب ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.



حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشارع المطرانية والشارع الجديد وميدان أبوسعدة وميدان الفرغل بمدينة أبوتيج، والتي تتضمن رصف الشوارع الرئيسية الواسعة وتركيب البلدورات بالإضافة إلى تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 متر، وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة، التي تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.



كما تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التي تشهد تطوير وتجميل طبقاً للامكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال، مشددًا على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها حتى رصف جميع شوارع وميادين مدينة أبوتيج بالكامل والعمل على الإنتهاء من هذه الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق.



والتقى المحافظ – خلال الجولة – بعض المواطنين وأعضاء مجلس النواب وناشدهم بضرورة التوعية بالحفاظ على التطوير الذى يتم بالمركز وقراه، لافتًا إلى إنه تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة.



















