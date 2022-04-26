مجلس الأمن الأفريقى يعقد اجتماعا حول دور الشباب فى بناء السلام

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عقدت مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن جلسة في عاصمة بوروندي بوجمبورا عن دور الشباب في بناء السلام التي عقدت بمشاركة رئيس بوروندي إيفارست ندايشيمي ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي.

واعتبر المشاركون في الاجتماع قضية إدارة الأسلحة والذخيرة أولوية خاصة في تنفيذ مبادرة "إسكات البنادق"، وسط دعوات إلى الحاجة الملحة لدعم وتعزيز الجهود الوطنية في إدارة الأسلحة والذخيرة، كما دعا الاجتماع إلى تحسين استخدام قاعدة بيانات الأسلحة التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتوقف المشاركون أمام التحديث حول جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة على المستويات القارية والإقليمية والوطنية.

في غضون ذلك، أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، على أهمية دور الشباب في بناء السلام ومجابهة تحديات القارة.