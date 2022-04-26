ما لا تعرفه عن السكتة الدماغية وعلامات التحذير حتى لو كنت شابًا

كتبت فاطمة خليل

السكتة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر وصول الدم إلى جزء من الدماغ أو إذا انفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ففي كلتا الحالتين، يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا لأجزاء من الدماغ، ما يضعف وظائف الجسم ، ويؤدي إلى الإعاقة وحتى التسبب في الوفاة في بعض الحالات، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات التحذير من السكتة الدماغية.. حتى لو كنت شابًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هى الاصابات العالمية للسكتة الدماغية؟

على الصعيد العالمي ، سيصاب 13.7 مليون شخص بأول سكتة دماغية هذا العام ويموت 5 ملايين ونصف نتيجة لذلك، وفقًا لمنظمة السكتات الدماغية العالمية.

هل تزيد مخاطر السكتة الدماغية عند تقدمك فى العمر؟

علاوة على ذلك ، بدون اتخاذ الإجراءات المناسبة ، يمكن أن يرتفع عدد الوفيات السنوية إلى 6.7 مليون سنويًا، على غرار العديد من الأمراض المزمنة الأخرى ، يزداد خطر الإصابة بسكتة دماغية مع تقدمك في العمر.

قالت جمعية السكتات الدماغية الأمريكية إنه كل 10 سنوات بعد سن 55 ، يتضاعف خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية تقريبًا.

ما هى علامات التحذير من السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة عندما يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ لفترة وجيزة ويستأنف، قد تبدو الطريقة التي تظهر بها مشابهة للسكتة الدماغية ، لكنها تختفي في غضون 24 ساعة دون التسبب في الكثير من الضرر.

وفقًا للتقارير، فإن 1 من كل 3 أشخاص مصابين بسكتة دماغية ما قبل السكتة الدماغية سيصاب في النهاية بسكتة دماغية، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية ملاحظة أي علامة تربط نفسها بنوبة دماغية أو سكتة دماغية كبيرة.

ما هى العلامات التحذيرية لاكتشاف مخاطر السكتة الدماغية مبكرًا؟

- ضعف / تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين

- ازدواج الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما

- دوار

- كلام غير واضح

- صعوبة فهم الآخرين

- فقدان التوازن

ما هو الإختبار السريع للسكتات الدماغية؟

يستخدم خبراء من الجمعية الوطنية للسكتات الدماغية وجمعية القلب الأمريكية الاختصار FAST لاكتشاف العلامات المبكرة للسكتة الدماغية يستخدمه العديد من مسؤولي الصحة العامة الآخرين أيضًا للتعرف على أعراض السكتة الدماغية. ومع ذلك ، فإن FAST تعني:

- ترهل الوجه

- ضعف الذراع

- صعوبات النطق

- وقت

من المهم أن تطلب المساعدة الطبية عندما تلاحظ هذه العلامات.