عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وطرق الوقاية منها

نهير عبد النبى

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى جزء من الدماغ و تحرم خلايا الدماغ من الأكسجين وتبدأ في الموت، وعندما تموت خلايا الدماغ ، يعاني الناس من الضعف أو الشلل ، ويفقد البعض القدرة على الكلام أو المشي، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وهى:

1: ارتفاع ضغط الدم



يكون ضغط الدم الطبيعي والصحي أقل من120/80 ملم زئبق، ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يتدفق الدم عبر الأوعية الدموية بضغط أعلى من الطبيعي، ونظرًا لعدم ظهور أعراض لارتفاع ضغط الدم ، يعيش بعض الأشخاص معه لسنوات قبل تشخيصه، و يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية لأنه يتلف الأوعية الدموية ببطء بمرور الوقت ويؤدي إلى تكوين جلطات في الأوعية الدموية في الدماغ.

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم ليس فقط في السكتة الدماغية ، ولكن أيضًا في أمراض القلب وذلك لأن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم عبر الجسم.

2: ارتفاع نسبة الكوليسترول



لا يجب عليك فحص ضغط الدم بانتظام فحسب ، بل يجب أيضًا مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في مجرى الدم إلى تراكم الترسبات في الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم. للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب من الفواكه والخضروات والأطعمة منخفضة الصوديوم والدهون من المهم أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام.

3: التدخين

التدخين هو عامل خطر آخر للسكتة الدماغية، يحتوي دخان السجائر على مواد كيميائية سامة ، مثل أول أكسيد الكربون والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز القلبي الوعائي وتزيد من ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب التدخين في تراكم الترسبات في الشرايين. يمكن أن يتسبب تراكم اللويحات في حدوث جلطات دموية ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ يزيد التدخين أيضًا من احتمالية تكوين الجلطات.

4: مرض السكري

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لا يوجد علاج لمرض السكري ، ولكن مع الأدوية والنظام الغذائي السليم يمكنك الحفاظ على مستوى صحي للسكر في الدم، هذا يقلل من المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الأعضاء وتلف الأعصاب.

وهناك بعض النصائح للوقاية من السكتة الدماغية وهى:

لا يمكننا دائمًا التحكم في تاريخ عائلتنا أو صحتنا ، ولكن يمكننا اتخاذ خطوات معينة لتقليل احتمالية الإصابة بسكتة دماغية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة ، تبدأ الوقاية من السكتة الدماغية بتغييرات في نمط الحياة. علي سبيل المثال:

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا و قلل من تناول الصوديوم .

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون.

- قلل من استهلاك الكحول والسكر.

-الإقلاع عن التدخين .

-تأثير إيجابي على ضغط الدم والكوليسترول وإدارة الوزن.

-ممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط آخر يدفع القلب إلى ضخ الدم.