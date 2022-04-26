مات فى عمر الزهور وأواخر رمضان.. أهالى الشرقية يودعون أحد ضحايا حادث كفر الشيخ

الشرقية – حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لجنازة أحد ضحايا حادث الطريق الدولى الساحلى من مقابر جزيرة السلطان حسن بمركز أبو كبير بالشرقية، بعد الصلاة على الجثمان بمسجد الوردانى، وهو الطالب أحمد عبد الرحمن وحيد والديه ومن عائلة البشبيشى بالشرقية، حيث سادت حالة من الحزن الشديد على أهالى القرية.





وتابعت كاميرا اليوم السابع جانبا من مراسم دفن الجثمان ودعاء والديه وأسرته له فى مشاهد مبكية من شدة الحزن على فقيدهم لأنه وحيد والديه وزهرة شباب العائلة، ووقف جميع المشاركين فى مراسم الدفن فى الدعاء للمتوفى بأن يتقبله الله من الشهداء فى هذه الأيام المباركة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.



لقى 5 طلاب مصرعهم في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي التي كان يستقلها الطلاب مما أدى لإصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولى الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.



تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد، بالقري من كبري زكريا، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الاسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى رشيد المركزي.



وتبين من البيانات أن الطلاب هم احمد السعيد الشلقامي، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة، من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد، 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد، 21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد، من دكرنس دقهلية.