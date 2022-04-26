ليالي رمضان بمطروح شراء ملابس وكعك العيد.. والمحافظة تنظم معرضا بأسعار مخفضة "لايف"

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر، من شوارع مدينة مرسى مطروح لرصد الأجواء الرمضانية ليلا، خاصة مع اقتراب العيد وخروج المواطنين للتسوق وشراء الملابس وكعك العيد.

كما نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع عدد من تجار الملابس الجاهزة والأحذية، معرضا تحت عنوان "العيد فرحتنا" لبيع ملابس العيد بأسعار مخفضة بنسبة 30 ٪، حيث وفرت المحافظة مكان للمعرض في شارع الإسكندرية، أكبر وأشهر الشوارع التجارية في مدينة مرسى مطروح.

ورصدت عدسة اليوم السابع، سهر المواطنين وتواجدهم في الشوارع، واستمرار فتح المحال التجارية حتى ساعات متأخرة، مع الإقبال على الشراء وزيادة حالة الرواج التجاري، على خلاف الفترة الماضية، خاصة محلات الملابس الجاهزة ومحلات بيع كعك العيد، وغيرها من السلع التي يتزايد الإقبال على شرائها مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

على جانب آخر، تستعد محافظة مطروح، لاستقبال أعداد من الأسر الراغبة في قضاء إجازة العيد على شواطئ مطروح والساحل الشمالي الخلابة والطبيعة الساحرة، والاستمتاع بالهدوء والخصوصية قبل زحام المصيف، في ظل الأجواء الربيعية المعتدلة وتزامن أجازة عيد الفطر.