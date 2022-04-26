اليوم السابع
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كحك العيد بـ40 جنيها.. أحلى وأرخص مخبوزات عيد الفطر فى بورسعيد.. فيديو

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:59 م
كحك العيد بـ40 جنيها.. أحلى وأرخص مخبوزات عيد الفطر فى بورسعيد.. فيديو كحك العيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من أحد أماكن بيع حلويات عيد الفطر بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، حيث تنافس العديد من بائعى حلوى العيد، في جودة المعروضات والأسعار التي يتم البيع بها حتى بلغت إحدى العلب ذات الجودة العالية 40 جنيه للكيلو من "الكحك أو البسكويت أو الغريبة أو البيتفور السادة".


ومن جانبه، قال أحمد بلبول، صاحب ومصنع حلويات عيد الفطر، إنه يقوم ببيع العلبة التي بلغ وزنها كيلو 40 جنيها وجودتها عالية، فأصل صناعة هذه الحلويات محافظة دمياط.
 

وأضاف "بلبول"، أن الكحك بالسمن البلدى الخالص بلغ سعره 60 جنيه للكيلو، هذا بالإضافة أيضا إلى القرصة المحوجة التي بلغ سعرها 60 جنيه، بجانب بيع البيتفور بالشكولاته بـ80 جنيه للكيلو.
 

وفى سياق متصل، أشار محمد أبو المعاطي، إلى أن الإقبال هذا العام خلال شهر رمضان كان على بلح الشام والكنافة بالكريمة والقطايف بالجبنه، هذا بجانب الكنافة بأشكالها المختلفة "المانجو، القشطة، الشكولاته، والاوريو، وغيرها".

ويذكر أنه يستعد أصحاب محل الحلويات لتصنيع الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور السادة وبالشكولاته منذ بداية شهر رمضان الكريم بتجهيز الخامات الخاصة بتصنيع الحلويات.


كحك العيد

محافظة بورسعيد

عيد الفطر

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