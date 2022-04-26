وتواصل قوات ما تسمى بـ"جمهورية لوجانسك الشعبية" تقدمها على مختلف محاور القتال مع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، بعد أن باتت جبهة دونباس أولوية أمامها عقب إتمام سيطرة الجيش الروسي على مدينة ماريوبول.

كانت موسكو قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في إقليم (دونباس) شرق أوكرانيا التي أطلقتها منذ البداية بهدف حماية المواطنين الروس والأوكران الموالين لها في تلك المنطقة، ووقف الانتهاكات بحقهم.

ومن جهة أخرى، أعلنت سلطات ما تسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" اليوم مقتل امرأة جراء القصف الأوكراني على أحياء سكنية في المدينة، وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن سلطات "جمهورية لوجانسك" أعلنت أيضا مقتل مدني وإصابة ثلاثة جراء القصف الأوكراني بأسلحة ثقيلة على مناطق في الجمهورية خلال الساعات الاخيرة.

وأوضحت قوات لوجانسك أنها تصدت لهجمات من قبل الجيش الأوكراني على إحدى البلدات غرب الجمهورية، مؤكدة أن وحداتها تستعد لمواصلة الهجوم بهدف تحرير أراضيها.