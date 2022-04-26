"فسحة ونزهة" شارع البازارات بالغردقة أكبر شارع تجارى بالمدينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، فيديو لايف من شارع البازارات السياحية بمدينة الغردقة، أكبر شارع تجارى بمدينة الغردقة، والذى تحول من أكبر مكان لبيع العاديات السياحية بالغردقة إلى أكبر مكان لبيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

يبدأ شارع البازارات من ميدان الدهار لوسط الغردقة ويمتد إلى خلف منطقة البوسطة ومنها وصولا إلى خلف الأتوبيس، حيث تباع داخل شارع البازارات أو منطقة خلف الأتوبيس ملابس وأحذية بأسعار مخفضة ويطلق على تلك المنطقة الكثير من أهالى الغردقة عتبة الغردقة لكثرة المحال التجارية بها.

ومازالت عدد من شركات السياحة تنظم رحلات داخلية إلى سوق البازارات السياحية بعدما كان قديما يصل إليه الآلاف يوميا من السياح لشراء العاديات السياحية والتى اشتهر منها الشارع وخاصة المشغولات الذهبية والفضية والجلود والعطور.

والسبب الحقيقى وراء تحول الأنشطة بشارع البازارات من بيع العاديات السياحية إلى بيع الأدوات والمستلزمات المنزلية وكذلك الملابس والاحذية هو فتح بازارات سياحية داخل القرى السياحية المختلفة وبعد المسافات من السوق.

ويقصد الكثير من أهالى الغردقة شارع البازارات لشراء مستلزماتهم وكذلك كنزهه وتسليه فى قلب مدينة الغردقة ومشاهدة المحال التجارية والمستلزمات المختلفة حيث يشهد خلال تلك الأيام توافد اعداد كبيرة من المواطنين.